〈陸港盤後〉持續震盪整理 三大指數連兩日收低 創業板指領跌

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-23 16:10

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中國 A 股三大指數周五 (23 日) 連續第二個交易日齊步收低，創業板指領跌，上證指數(SSEC) 失守 3350 點大關，進攻 3400 點大關持續受挫。

滬指周五收低 0.94% 至 3348.37 點，深證成指 (SZI) 亦跌 0.85% 至 10132.41 點，創業板收黑 1.18% 至 2021.5 點，滬深北三市合計成交人民幣 1.1828 兆元

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大盤方面，港口航運類股領跌，南京港、連雲港等跌停，物流、半導體、電力、保險、農業、地產、券商、銀行、兵裝重組概念跟遊戲等族群跌幅居前。

上漲板塊方面，醫藥類股逆勢拉升，眾生藥業漲停，可控核融合、光刻機、創新藥概念等類股表現活躍，哈焊華通漲停。

個股表現方面，新能源汽車明星股賽力斯成交額逾人民幣 106 億元居首，比亞迪、寧德時代、慧博雲通成交額也表現亮眼。賽力斯今日盤中多次漲停，股價逼近歷史新高，因市場消息傳出賽力斯人形機器人原型已定型，將在 6 月 16 日展示人形機器人 Demo，但目前該公司還未發佈上述資訊。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 1106 檔股票上漲，4200 檔下跌，平盤有 104 檔股票，三市共有 56 檔股票漲幅在 9% 以上，19 檔跌幅在 9% 以上。

東莞證券表示，當前中國貨幣政策寬鬆預期基本落地，後續需關注財政組合拳的發力銜接，重點涉及投資和消費兩方面。展望後市，考量到滬指在 3400 點左右面臨一定壓力，短期內指數恐將維持高檔震蕩，後續交易可能從風險偏好修復轉向政策發力對經濟數據的傳導，金融、公用事業、汽車和 TMT 等類股值得重點關注。

財信證券指出，市場延續震蕩走勢、大型與小型類股走勢分化，滬指在銀行等權重族群的帶動下表現相對較好，但中小型類股則迎來明顯調整，市場熱點族群持續性一般的狀況也未能有效改善，加上高檔個股普遍延續調整行情，短期應對上需更加謹慎。中長期來看，在中國擴大內需政策加力、新興產業趨勢加持下，指數層面仍有震蕩向上的空間。