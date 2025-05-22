鉅亨速報 - Factset 最新調查：美敦力公司(MDT-US)EPS預估下修至5.56元，預估目標價為94.50元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對美敦力公司(MDT-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.56元，其中最高估值5.88元，最低估值5.5元，預估目標價為94.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.88(5.88)
|6.5
|6.93
|7.53
|最低值
|5.5(5.54)
|5.88
|6.3
|6.96
|平均值
|5.63(5.81)
|6.06
|6.52
|7.13
|中位數
|5.56(5.82)
|6.01
|6.45
|7.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|359.65億
|380.73億
|394.40億
|416.04億
|最低值
|347.83億
|366.54億
|385.49億
|405.27億
|平均值
|352.56億
|371.43億
|389.39億
|411.07億
|中位數
|352.73億
|370.52億
|388.61億
|411.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.66
|3.73
|2.82
|2.76
|3.61
|營業收入
|301.17億
|316.86億
|312.27億
|323.64億
|335.37億
詳細資訊請看美股內頁：
美敦力公司(MDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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