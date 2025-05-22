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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美敦力公司(MDT-US)EPS預估下修至5.56元，預估目標價為94.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對美敦力公司(MDT-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.56元，其中最高估值5.88元，最低估值5.5元，預估目標價為94.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.88(5.88)6.56.937.53
最低值5.5(5.54)5.886.36.96
平均值5.63(5.81)6.066.527.13
中位數5.56(5.82)6.016.457.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值359.65億380.73億394.40億416.04億
最低值347.83億366.54億385.49億405.27億
平均值352.56億371.43億389.39億411.07億
中位數352.73億370.52億388.61億411.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.663.732.822.763.61
營業收入301.17億316.86億312.27億323.64億335.37億

詳細資訊請看美股內頁：
美敦力公司(MDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMDT

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