連23年配發股利！元大期每股配發4.8元現金股利 殖利率逾5.66%
鉅亨網記者張韶雯 台北
元大期貨 (6023-TW) 今 (21) 日舉行股東會，Q1 繳出亮麗成績單，稅後淨利新台幣 21.67 億元，每股盈餘(EPS) 7.47 元，ROE 為 14.24%，多項指標再創新高。本次股東會通過 113 年度盈餘分派，每股擬配發 4.8 元現金股利，殖利率逾 5.66%。
為進一步充實營運資本，強化業務拓展能力，持續提升市場競爭優勢，於今年月順利完成 3,000 萬股現金增資。在甫公布之公司治理評鑑，再次榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前 5％」肯定，成為業界唯一連續 11 年獲此殊榮的期貨商。本次股東會亦正式通過 113 年度盈餘分派，每股擬配發 4.8 元現金股利，以 5 月 16 日收盤價計算，現金殖利率逾 5.66%，元大期貨連續 23 年穩定配發股利，持續與股東分享營運成果。
關稅問題席捲全球，各國利、匯率大幅波動等多重因素交織下，國際金融市場避險需求大增，全球期權交易量再掀熱潮，元大期貨將持續掌握市場脈動，推動公司業績再創新高。元大國際（新加坡）取得新加坡主管機關資本市場服務牌照（Capital Markets Services Licence），預計今年正式開業營運，未來將與台北總公司及元大期貨 (香港) 攜手打造「亞洲期貨金三角」，積極拓展國際業務，強化在亞洲區域的市場布局。
元大期貨今年以「創新前瞻，財富永續」作為經營策略，全方位提升各項業務績效，持續精進客戶服務品質，落實嚴密且有效的風險管理措施，並積極推動具溫度的客戶風險關懷政策，全面強化資訊安全與監理效能。公司穩健推進業務拓展，積極實踐企業社會責任與 ESG 承諾。展望未來，元大期貨將以「恪守遵法、嚴謹風控、永續經營」為核心價值，持續創造讓客戶放心、股東安心、員工開心的多贏局面，穩步邁向「亞洲地區最值得信賴的期貨商」之目標。
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