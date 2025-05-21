連23年配發股利！元大期每股配發4.8元現金股利 殖利率逾5.66%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-21 16:28

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元大期貨 (6023-TW) 今 (21) 日舉行股東會，Q1 繳出亮麗成績單，稅後淨利新台幣 21.67 億元，每股盈餘(EPS) 7.47 元，ROE 為 14.24%，多項指標再創新高。本次股東會通過 113 年度盈餘分派，每股擬配發 4.8 元現金股利，殖利率逾 5.66%。

為進一步充實營運資本，強化業務拓展能力，持續提升市場競爭優勢，於今年月順利完成 3,000 萬股現金增資。在甫公布之公司治理評鑑，再次榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑上櫃公司排名前 5％」肯定，成為業界唯一連續 11 年獲此殊榮的期貨商。本次股東會亦正式通過 113 年度盈餘分派，每股擬配發 4.8 元現金股利，以 5 月 16 日收盤價計算，現金殖利率逾 5.66%，元大期貨連續 23 年穩定配發股利，持續與股東分享營運成果。

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關稅問題席捲全球，各國利、匯率大幅波動等多重因素交織下，國際金融市場避險需求大增，全球期權交易量再掀熱潮，元大期貨將持續掌握市場脈動，推動公司業績再創新高。元大國際（新加坡）取得新加坡主管機關資本市場服務牌照（Capital Markets Services Licence），預計今年正式開業營運，未來將與台北總公司及元大期貨 (香港) 攜手打造「亞洲期貨金三角」，積極拓展國際業務，強化在亞洲區域的市場布局。