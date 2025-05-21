美國進口商搶建保稅倉庫！應對川普關稅政策、延後繳稅成資金避風港

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-21 15:00

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面對美國總統川普的高額關稅政策，許多美國進口商正加速將倉庫轉型為「保稅倉庫」（bonded warehouse），以延後繳納關稅時間，直到商品實際銷售出庫為止，有效改善資金流動壓力。

根據《路透》報導，目前美國全境擁有超過 1,700 個保稅倉庫，能讓企業儲存進口貨物而無需立即支付關稅。

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物流顧問 Cindy Allen 表示，儘管企業最終仍需繳納關稅，但保稅倉讓企業可依據銷售進度分批繳稅、減少壓力，在資金運用上更具彈性。

美國海關與邊境保衛局（CBP）也證實，近期企業對保稅倉的使用興趣顯著上升，成為因應新行政命令的關鍵。

不論是服飾、電子產品或汽車零件，進口商紛紛申請設立保稅倉庫，預期川普政府的關稅加徵措施可能只是短期行動，希望透過過渡方式降低衝擊。

以猶他州物流公司 LVK Logistics 為例，該公司就正著手將其倉庫轉型為保稅倉庫，執行長 Maggie Barnett 表示，此舉是為了應對關稅壓力，並預估整體轉型作業需時三到四個月完成。

保稅倉需求暴增，審批時間延長、租金飆漲

然而，市場需求暴增導致現有保稅倉空間爆滿，租金也飆升至新高。

WarehouseQuote 副總裁 Chris Huwaldt 表示，保稅倉申請目前出現大量積壓，有些案件審批時間已超過六個月，而去年此程序僅需數月完成。

他指出，倉庫獲得保稅認證的費用從數千美元到超過十萬美元不等，具體取決於倉庫所在的州、公司的財務狀況以及 CBP 對特定地點要求的額外安全措施。

根據 WarehouseQuote 資料，今年初保稅倉庫租金已達一般倉庫價格的四倍。Allen 指出，這波企業搶建保稅倉庫的現象前所未見。

中大型企業積極轉型，倉儲轉保稅成長期策略

顧問公司 S&P Global 市場情報顧問 Chris Rogers 指出，雖然倉庫轉型為保稅倉庫需投入時間與金錢，但對預期關稅長期維持高檔的大型企業來說，這是一種可行且具前瞻性的策略。他補充道，「幾乎任何地方都可以轉型，只要資源到位」。

佛州倉儲公司 CargoNest 聯合創辦人 Vladimir Durshpek 表示，儘管有意增建第三座保稅倉庫，但仍在觀望美中關稅協商結果。Durshpek 說，「我們不希望貿然擴建後，政策又臨時反轉」。