《要塞英雄》Fortnite重返App Store！蘋果五年後終於核准上架

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-21 14:30

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在被下架五年後，蘋果 (AAPL-US) 於週二（20 日）正式核准 Epic Games 旗下熱門射擊遊戲《要塞英雄》（Fortnite）重新上架美國 App Store。

根據《CNBC》報導，在上個月法院作出有利於 Epic 的裁定，明確禁止蘋果限制應用程式導向外部支付連結，也不得干涉這些連結的呈現方式後，Epic Games 向美國 App Store 重新提交《要塞英雄》新版，等待蘋果通過嚴格的 App 審核流程。

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然而，自 5 月 9 日 Epic 提交新版後，蘋果一直延後批准《要塞英雄》回歸，使 Epic 於上週向法院提出法律挑戰。法官則於本週一（19 日）要求蘋果解釋遲遲未批准的原因，並敦促雙方盡快解決爭議。

目前，蘋果也已對最新判決提出上訴，試圖暫停執行相關改變，並希望恢復 App Store 過去的抽成政策。蘋果尚未對外正式回應此事。

在法院上月的裁定後，包括亞馬遜 (AMZN-US) 和 Spotify (SPOT-US) 在內的多家大型應用開發商已開始更新其 App，讓用戶能直接透過外部連結購買數位內容。例如，iPhone 用戶現在可在 Kindle 應用內直接購買電子書。

2020 年，為避開蘋果高達 30% 的抽成，Epic 在《要塞英雄》中繞過蘋果內建支付機制，改以自家方式處理付款，導致遊戲遭蘋果下架並展開法律訴訟。Epic 指控蘋果支付分潤政策違反美國反壟斷法，成為業界關注焦點。

蘋果的 App Store 抽成政策是其服務業務的重要收入來源之一，與廣告、AppleCare、支付服務及 Apple TV+ 訂閱並列。2025 年第一季，蘋果服務收入達近 270 億美元，顯示蘋果高度依賴該業務，同時也帶來巨大爭議。

投資銀行 D. A. Davidson 分析師 Gil Luria 表示，Epic 此次法律勝利來之不易且代價昂貴，但對於已過巔峰的《要塞英雄》來說，重返 App Store 或許已經為時稍晚。