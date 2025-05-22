連美媒都關注！年輕人為何鍾愛成都 專家直指三大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-22 13:40

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《紐約時報》近日報導指出，中國西部城市成都正成為人口流動新熱點。儘管薪資水準低於東南沿海城市且生活節奏較慢，但過去五年成都人口成長 30%，房價逆勢上漲，吸引大量年輕人回流定居。

紐時分析指出，成都的吸引力源自於三重優勢。首先，生活成本低且壓力較小。多名從東部返鄉的受訪者表示，成都住房成本顯著低於第一線城市，例如以同等收入可租購更寬敞的住宅。

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澳門大學歷史系教授王笛表示，成都對年輕人「全方位友好」，當地藝術氛圍與文化包容性堪比美國奧斯丁，慢節奏生活逐漸被視作「享受生活」的選擇。

其次，經濟結構具備抗風險韌性。成都服務業佔 GDP 比重達 70%，在國際地緣政治波動中表現穩定，當地蓬勃發展的娛樂產業成為亮點，國產動畫電影《哪吒 2》及電競產業都在此崛起，為就業注入新活力。

最後，文化符號與生態資源加持，成都大熊貓繁殖研究基地去年接待遊客超 1220 萬人次，成為城市生態魅力的核心象徵。

另據陸媒報導指出，成都的魅力在於完美平衡效率與休閒。應對老化的挑戰，中國眾多城市正在爭奪年輕人和優秀人才。作為常住人口超過 2000 萬的超大城市，成都逆勢而上，以就業崗位、工作與生活平衡和較低生活成本吸引年輕人，創造著人才爭奪戰中的「成都方程式」。

去年初，去哪裡平台出行旅客年齡層段篩選數據顯示，熱門目的地前十大熱門城市中，成都是「00 後」年輕人最愛去的城市。

根據中國第七次全國人口普查數據，成都 14 至 45 歲青年達 960.36 萬人，幾乎「半城皆青年」，且成都連 6 年榮獲「中國最佳引才城市」稱號，近三年累計吸引超 156 萬青年人才來成都創業、就業，光是去年就有超過 50 萬青年人才湧入成都。

此外，成都正奮力打造「青春之城」，2023 年成都會委、市政府印發《成都市青年發展型城市建設試點實施方案（2022—2024 年）》，明確 98 項重點工作，從發展環境、生活環境兩個維度，推動「城市對青年更友好，青年在城市更有為」。

居住方面，成都市相關部門推出「人才驛站」免費短住、「保障住房」低費長租、「人才公寓」減費購置的系列人才安居體系，解決外地畢業生們的住房問題。

產業是人才聚集的基礎，成都也有足夠活躍的經濟。美食既是成都市民的情感紐帶，也為成都的消費數據助力。

依消費形態分類，成都 2024 年實現餐飲收入 1355.2 億元，成長 6.2%。成都市 2025 年《政府工作報告》顯示，光是去年成都新落地首店超過 800 家，32 個品牌新入選「四川老字號」名單，春熙路商圈年客流量突破 2 億人次。