〈能源盤後〉美伊僵局抵銷經濟擔憂 原油小幅收高

鉅亨網編譯許家華 2025-05-20 05:48

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原油期貨價格周一 (19 日) 小幅收高，有跡象顯示美國與伊朗核計畫談判破裂，抵銷了穆迪下調美國主權信用評等的影響。

Brent 原油期貨上漲 13 美分，收每桶 65.54 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 20 美分，收每桶 62.69 美元。

Brent 原油和 WTI 原油價格本周均約上漲 1% 以上。

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伊朗官媒周一引述伊朗副外長 Majid Takht-Ravanchi 的話稱，如果美方堅持要求伊朗停止鈾濃縮活動，核談判將無果而終。

StoneX 分析師 Alex Hodes 表示，伊朗副外長的言論削弱美伊達成協議的希望，「目前看來，這種潛在增長的可能性很小。」

穆迪下調美國主權信用評等，引發市場對這個全球最大石油消費國經濟健康狀況的質疑。作為最大石油進口國，中國工業產出成長和零售額成長放緩的消息也令市場承壓。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示：「中國數據弱於預期，不利於原油價格，儘管我認為跌幅不大。」

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，總統川普將對不「誠信」談判的貿易夥伴徵收他上個月威脅的關稅，這對油價帶來了額外的壓力。

紐約 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，由於投資者關注關稅、美伊談判以及結束俄烏戰爭的談判之最新進展，油價在可預見的未來可能仍將保持波動。

俄羅斯總統普丁周一與川普通話後表示，俄方準備與烏克蘭就未來和平協議簽署備忘錄，並表示雙方邁向止戰的正確方向。