全球最大商用摺疊電腦！華為推MateBook Fold要價10.2萬 余承東：合上比蘋果Macbook Air小

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-19 17:30

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中國科技巨頭華為在今 (19) 日下午的 nova 14 系列及鴻蒙電腦新品發佈會上正式發布首款 18 吋全球最大商用折疊電腦 MateBook Fold 非凡大師，以及另一款鴻蒙電腦為 MateBook Pro，兩款電腦均搭載 HarmonyOS 5。售價方面，華為 MateBook Pro 售價人民幣 7999 元 (約 3.4 萬台幣) 起，華為 MateBook Fold 非凡大師售價 23999 元 (約 10.2 萬台幣) 起。

華為常務董事、終端 BG 董事長余承東在會上發表演講時表示，華為抱著破釜沉舟的勇氣，做難而正確的事。鴻蒙作業系統 5 實現一個系統，統一生態。全面突破根技術，構建作業系統堅實底座。

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他並表示：「今天鴻蒙電腦正式發佈，我們終於擁有了從系統內核到應用生態，全鏈路自主可控的電腦操作系統，但鴻蒙電腦才剛起步，還需要不斷成長。我們堅信在大家的鼎力支援下，鴻蒙必將成為改變世界的蓬勃力量。

余承東還說，微軟 Windows 和蘋果 macOS 等國外作業系統長期掌控市場數十年，華為堅持做難而正確的事情，將堅持推動鴻蒙操作系統的發展，「你們的每一行代碼，都在改寫中國軟體業的歷史」。

根據介紹，MateBook Fold 非凡大師採用超輕薄摺疊設計，展開為 18 吋大螢幕，摺疊後變 13 吋，展開薄至 7.3mm，重量僅 1.16kg。對此余承東說：「合上比 Macbook Air 小。」

MateBook Fold 非凡大師採用全新一代玄武水滴鉸鏈。285mm 最大尺寸摺疊螢幕鉸鏈，突破大尺寸鉸鏈製作中容易產生的形變的難題。一體式承重主軸採用鋯基液態金屬材料，在近 1000°C 真空壓鑄成型，鉸鏈中的三段式轉軸採用榫卯架構，帶來緊密、穩固、可靠和閉合無縫的體驗。

他也透露，鴻蒙電腦應用程式覆蓋核心使用場景，包括實用工具、金融理財、通用辦公、設計創作、影音娛樂、教育學習、遊戲。

余承東指出，目前專屬電腦生態應用加速適配 150+，融合生態應用已完成適配 1000+，融合生態應用加速適配 2000+；鴻蒙電腦已支援 1100 + 款外部設備連接，包括標準外設 800+，非標準外設 300+。

自 2016 年布局電腦領域開始，華為持續引領電腦產業的創新，此前已在鴻蒙電腦技術與生態溝通會亮相的華為 MateBook Pro 也正式發佈。MateBook Pro 的重量則只有 970g，超輕薄機身，40W 性能釋放，兼顧輕薄與性能。