5月19日 XM共振交易法策略週報

XM 2025-05-19 15:47

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黃金 GOLD

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上週黄金開盤跳空低開一路下跌，直到週四才開始持穩反彈，一天早盤跳空高開，未能創新高後，開始在四小時週期圖内形成上影線 ，説明仍在持續反彈，並沒有轉爲多頭趨勢，所以我們可以繼續等待回檔至趨勢線附近再繼續進場做多。

比特幣 BTCUSD

上週比特幣一直在高點盤整，不過一直未回落至趨勢線，本週開盤低開後直接向上突破 107,000，不過由於在較高位置所以不宜進行突破交易，還是繼續依照交易計畫回踩趨勢線進場。

那斯达克 100US100Cash

上週那指跳空高開後持續走強，不過逐漸逼近壓力位，所以與比特幣相同，並不適合進場做突破交易，今日一早跳空低開，有轉弱的趨勢，本週若到達趨勢線附近即可繼續做多。

原油 OILCash

原油由弱轉強，目前形成三角形整理型態，隨時等待突破，如果近幾日出現回調行情，我們可以弱勢抄底，若沒有回檔就等待突破後回踩進場。