穆迪下調美國評級後 黃金周一小幅走高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
黃金價格在亞洲周一 (19 日) 交易時段，回吐了早盤的漲幅，但還是小幅走高，因為對美國經濟前景和預算赤字的擔憂日益加劇，提振了對避險資產的需求。
亞洲早盤，金價一度上漲 1.4%，隨後價格回調至每盎司 3218 美元附近。先前，穆迪評級於上周五晚間宣布，將美國政府的最高信用評級從 Aaa 下調至 Aa1，原因是歷屆政府都無力削減預算赤字。
穆迪在聲明中表示：「雖然我們承認美國擁有顯著的經濟和金融實力，但我們認為這些實力已無法完全抵消財政指標的下滑。」
此外，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 關於對不「真誠」談判國家實施關稅的威脅，也助長了市場的不確定性和避險需求。這些因素被認為「給了黃金新的生命」。美元指數下跌 0.3%，也使得黃金對於國際買家而言變得更便宜。
上周由於中美貿易休戰提振了市場的風險偏好，黃金價格下跌了 2%，這是自去年 11 月以來表現最差的一周。然而，隨著樂觀情緒的消退和市場波動性的回歸，黃金的吸引力再次顯現。
從經濟面來看，美國近期公布的生產者價格、零售銷售和消費者價格等通膨數，據均表現疲軟或低於預期，這被分析師解讀為可能促使聯準會比原先預期更早降息的信號，可能在 7 月或 9 月。分析師強調，在利率下降的環境中，非收益資產如黃金的機會成本較低，因此對黃金最為有利。
華僑銀行投資策略董事總經理 Vasu Menon 表示：「由於好消息和壞消息交織，我們預計黃金價格短期內將出現波動。」他表示，從長遠來看，川普的政策以及減少對美元計價資產的多元化投資，是「黃金的結構性順風」，可能在未來幾年推動黃金價格再創新高。
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