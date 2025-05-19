習近平擴大整頓鋪張 官宴全面禁止高檔菜、菸酒 茅台一度挫逾2%

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-19 11:50

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中國政府提醒各地方官員減少在旅行、食品和辦公空間方面的浪費性支出，這進一步表明，在經濟逆風導致政府預算緊張的情況下，中國國家主席習近平將推行緊縮政策。

新華社 18 日報道稱，政府和執政黨共產黨發布的通知涵蓋了招待費和菸酒費支出。該通知呼「厲行勤儉節約，反對鋪張浪費」，並補充說「浪費可恥，節約光榮」。

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消費必需品股週一 (19 日) 應聲領跌，成為滬深 300 指數各次類別中跌幅最大的股票，跌幅一度達 1.7%。貴州茅台 (600519-CN) 股價一度下跌 2.4%，為六週以來的最大跌幅。

這些規定等同於重申習近平要求官員削減開支的運動，因為土地出讓收入的下降限制了預算，地方政府面臨著沉重的債務負擔。2023 年底，中央政府告誡官員要「習慣緊日子」，以進一步強化習近平整頓貪腐與鋪張浪費的運動。

去年，北京啟動了多年來最大規模的行動，旨在解決地方政府債務風險，目的是降低違約風險，並為地方政府提供更多空間以支持經濟增長。

18 日中共中央、國務院印發了修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》（以下簡稱《條例》），並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行，內容如下：

黨政機關應設立國內公務接待審批控制制度，嚴格執行公函制度，對無公函的公務活動一律不予接待，嚴禁將非公務活動納入接待範圍。黨政機關應嚴格執行國內公務接待標準，並實施接待費支出總額控制制度。

接待單位應嚴格依照標準安排接待對象的住宿用房，協助安排用餐、用車的依照標準收取伙食費、交通費。工作餐不得提供高檔菜餚，不得提供香煙，不上酒。不得在接待費中列支應由接待對象承擔的費用，不得以舉辦會議、訓練等名義列支、轉移、隱匿接待費開支。

接待單位不得在機場、車站、碼頭和轄區邊界組織迎送活動，不得跨區迎送。嚴格控制陪同人數，不得層層多人陪同。