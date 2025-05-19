中共修訂《條例》強化節約！習近平強調過「緊日子」 公務車集中採購優先選國產新能源車

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-19 10:50

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中國中共中央、國務院近日印發新修訂的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》(下稱《條例》)，明確要求各級黨政機關帶頭過「緊日子」，以制度剛性遏制鋪張浪費。此次修訂是 2013 年《條例》實施後的首次全面更新，重點針對「車輪上的腐敗」、「舌尖上的浪費」等老問題。

中國官媒《人民日報》今 (19) 日也發表評論員文章指出，厲行節約、反對浪費是中共的光榮傳統和優良作風。中共總書記習近平說：「黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓過好日子，這是我們黨的宗旨和性質所決定的。不論我們國家發展到什麼水平，不論人民生活改善到什麼地步，艱苦奮鬥、勤儉節約的思想永遠不能丟。各地區各部門要從作風建設關係黨的形象、關係人心向背、關係黨和國家事業成敗的政治高度，認真抓好新修訂《條例》的學習宣傳貫徹，以制度的剛性約束力堅決遏制和根治鋪張浪費的作風之弊、行為之垢。」

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新修《條例》規定，黨政機關公務車實施統一編制、統一標準、統一購置經費、統一採購配備管理。公務用車實施政府集中採購，應選用國產汽車，優先選用新能源汽車。公務用車嚴格依照規定年限更新，達到更新年限仍能繼續使用的應當繼續使用，不得因領導幹部職務升遷、調動等原因提前更新。公務用車保險、維修、加油等實施政府集中採購，降低營運成本。

針對「形象工程」等政績觀扭曲現象，《條例》禁止將財政資金用於勞民傷財的項目，重大決策失誤造成浪費者將被追責。

根據參與修訂《條例》的專家透露，新規新增「決策失誤造成資源浪費」的究責條款，直指部分地方盲目建設政績工程的亂象，例如某地耗資數億建設的「非遺小鎮」因缺乏產業支撐淪為擺設，這類案例將成為新規重點整治對象。

不同於以往，此次修訂強化執行監督機制。政府採購、公車維運等經濟活動將全面納入審計，公務接待、會議活動等開支標準細化至具體金額。針對「豪華裝修辦公大樓」等問題，《條例》規定不得因領導職務變動提前更新公車，不得超標準配置辦公用房。

北京市某區政府辦公室主任指出，新規要求公務用車保險、維修、加油全部集中採購，僅此一項預計每年可節約行政開支 15%。根據中國財政部數據，2023 年全國黨政機關因公出國 (境) 經費年減 23%，公務接待費減少 17%。

值得注意的是，新規將「節約型機關建設」納入領導幹部考核指標。中央國家機關率先示範，要求幹部出差搭乘高鐵二等座、住宿選擇經濟型飯店。在杭州，市政府食堂推行「半份菜」制度，餐廚垃圾量較三年前下降 40%。

中國國家行政學院教授竹立家說：「這種自上而下的節儉風暴，實質是在重塑政府與民眾的契約關係。」

數據顯示，2023 年中國財政支出中民生領域佔比達 74%，較五年前提高 5 個百分點，印證了「政府過緊日子，百姓過好日子」的政策邏輯。