失守3200美元大關！美PPI公布前夕國際金價續徘徊1個月低點 何時止跌穩定？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-15 10:20

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國際金價今 (15) 日續跌，但在平盤附近震盪，因投資人趁該貴金屬跌至一個月新低後逢低進場。此前美中達成大幅調降關稅協議，緩解市場對經濟的擔憂情緒，並抵消提振避險需求的因素。

台灣時間 10 點 14 分，現貨黃金 (XAUUSDOZ) 下跌約 0.1% 至每盎司 3175 美元左左。截至周三 (14 日) 收盤，金價已從上個月的 3500 美元高點下跌 9%。

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目前市場焦點集中在今日稍晚公佈的美國生產者物價指數 (PPI) 數據上，在消費者數據弱於預期之後，市場正尋找有關聯準會 (Fed) 政策路徑的進一步線索。市場預估 Fed 將從 10 月開始降息 50 個基點。

全球黃金市場正呈明顯分化格局。中國金市上月表現亮眼，實體黃金 ETF 流入規模達 490 億元人民幣，刷新單月歷史紀錄，推動亞洲地區總流入達 73 億美元，創年度新高。

上海期交所黃金期貨交易量同步飆升至歷史高點，4 月實物交割量年增 27% 至 153 噸，溢價水準從 3 月的每盎司 2 美元跳升至 37 美元。

中國人民銀行連 6 月增持黃金儲備，4 月增加 2.2 噸至 2295 噸，佔官方儲備資產 6.8%。

不過，中國黃金 ETF 本月初流入已明顯放緩，上海期交所交易量亦從高位回落。

分析人士認為，金價調整受多重因素驅動。美中兩國上周在日內瓦達成經貿協議暫停加徵新關稅，緩解了市場對經濟衰退的擔憂，資金從避險資產轉向股市。

芝商所 (CME) 數據顯示，黃金期貨淨多頭部位連兩周縮減，反映投資人減持避險部位。

與此同時，Fed 貨幣政策路徑調整加劇市場波動。最新非農就業數據好於預期，4 月 CPI 漲幅放緩至 0.3%，市場對聯邦基金利率終值預期上調，全年降息幅度預測收斂至 1 次。

不過，機構普遍認為黃金長期支撐因素仍在。世界黃金協會 (WGC) 在周三更新報告中強調，全球地緣政治風險、央行購金潮與通膨黏性將延續黃金配置價值。值得注意的是，中國保險公司等機構持續擴大黃金配置。