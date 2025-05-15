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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.06%，報104.21美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-15 04:19


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間15日03:59股價上漲5.02美元，報104.21美元，漲幅5.06%，成交量2,132,906（股），盤中最高價104.26美元、最低價98.96美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-18.98%
  • 近 1 月：-17.62%
  • 近 3 月：-42.95%
  • 近 6 月：-39.79%
  • 今年以來：-40.49%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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