盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.06%，報104.21美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-15 04:19
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間15日03:59股價上漲5.02美元，報104.21美元，漲幅5.06%，成交量2,132,906（股），盤中最高價104.26美元、最低價98.96美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.98%
- 近 1 月：-17.62%
- 近 3 月：-42.95%
- 近 6 月：-39.79%
- 今年以來：-40.49%
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 賽默飛世爾(TMO-US)大跌5.04%，報407.32美元
- 盤中速報 - 必治妥施貴寶(BMY-US)大跌5%，報44.26美元
- 盤中速報 - 艾伯維(ABBV-US)大跌5.02%，報178.56美元
- 盤中速報 - 莫德納(MRNA-US)大跌5%，報24.22美元
下一篇