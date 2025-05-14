進軍瑞士、土耳其！傳百度蘿蔔快跑將首度在歐洲推Robotaxi服務 美股盤前漲2.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-14 17:10

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《華爾街日報》周三引述消息人士報導，百度擬於未來數月內在瑞士設立子公司，為在當地部署自動駕駛技術鋪路。該公司正跟瑞士的 PostAuto 商討合作事宜，目標是在瑞士率先啟動蘿蔔快跑的試點運營。百度亦計畫在土耳其推出服務。

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PostAuto 是瑞士郵政 (Swiss Post) 旗下提供公共巴士服務的部門，但瑞士郵政在回覆媒體詢問時表示，目前旗下單位與百度或其他科技企業之間「尚無任何合作或夥伴關係，並稱「我們旗下的『出行服務部門』正思考未來的出行方式，以及客戶對新型交通需求的變化」。

過去幾年，作為中國最早布局無人駕駛商業化企業之一的百度已在北京、武漢、重慶、深圳及香港等複雜城市交通場景中累積大量真實路況落地經驗。

另據《界面新聞》、《21 世紀經濟報道》報導，進軍歐洲市場之前，百度蘿蔔快跑今年 3 月 28 日宣佈與杜拜道路交通局 (RTA) 簽署戰略合作協定，雙方打算在杜拜部署逾千輛無人駕駛汽車。這也是蘿蔔快跑首次在中國以外的地區開展無人駕駛規模化測試和服務。

與此同時，蘿蔔快跑還宣佈與阿拉伯聯合大公國的自駕出行公司 Autogo 達成戰略合作，打造阿布達比當地規模最大的無人車隊。

百度蘿蔔快跑還在去年 11 月獲准在香港開展公開道路測試，這也是其走向國際市場的第一步。

根據百度財報，去年第四季，蘿蔔快跑提供的無人駕駛訂單超過 110 萬單，年增率 36%。今年 3 月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的出行服務訂單超過 1000 萬單。

百度不是第一家走向歐洲市場的中國 Robotaxi 企業。此前，文遠知行不僅在瑞士開展 Robotaxi 試點專案，還在西班牙、法國等地首次實現 L4 級 Robobus 的測試與商業部署。