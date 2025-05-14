有急用？就把買的海外基金借出來！星展首推外幣信託質借新台幣貸款 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-14 12:40

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星展銀行（台灣）推出全新的金融服務，開放專業投資人客戶可透過外幣特定金錢信託受益權擔保質借新臺幣貸款，目前既有外幣信託可質借 8 種外幣貸款，包括美元、加幣、澳幣、歐元、紐幣、港幣、日圓、瑞士法朗，再增加新臺幣的貸款選項。客戶可以根據自身資金需求和資產配置情況，靈活選擇不同幣別的貸款，完善多元化的投資策略。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展銀行（台灣）在集團的佈局中具關鍵戰略地位，亦是繼新加坡後第二大的財富管理市場。透過多次在台增資與併購，並積極把握政策及法規開放的契機，帶動財富管理業務持續穩健成長。在獲准辦理高資產客戶財富管理業務後，星展將善用數位創新和亞洲網絡優勢，加速引進更多接軌國際的創新金融解決方案，提升臺灣在亞洲資產管理市場之地位，全方位協助客戶實現財富增值。

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星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，星展自 2022 年推出「自行特定金錢信託受益權擔保質借」服務以來，深受客戶肯定，今年第一季的總貸款餘額更較 2024 年年底的總貸款餘額大幅成長 50%，專業投資人客戶數成長超過 44%。觀察到專業投資人客戶普遍持有境外基金、外國債券等多元化資產，惟此類資產因其標的特性，通常不適宜頻繁交易或變現。藉由開放外幣特定金錢信託質借新臺幣貸款，以滿足客戶的多元資金需求，於變動市場中提供兼顧資金調度與資產持有的靈活解決方案。

透過以外幣特定金錢信託受益權擔保質借新臺幣貸款的服務，專業投資人客戶可利用其外幣特定金錢信託帳戶內的四種資產類型作為擔保品，申請新臺幣貸款。這四種資產類型包括共同基金、外國債券、不具槓桿或放空效果之外國指數股票型基金以及外國股票，提供更便捷的資金調度途徑。