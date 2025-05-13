鉅亨速報 - Factset 最新調查：Regal Rexnord CorpRRX-US的目標價調升至171元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Regal Rexnord Corp(RRX-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至171元，調升幅度3.64%。其中最高估值180元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Regal Rexnord Corp評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Regal Rexnord Corp今(13日)收盤價為145.325元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲3.43%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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