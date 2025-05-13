印度與巴基斯坦軍方確認維持停火 但雙方在「這件事」上持續打嘴砲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-13 16:30

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印巴雙方上周六 (10 日) 同意停火，雙方也在周一 (12 日) 舉行衝突爆發以來首輪軍事行動總指揮會談，同意維持停火。

根據《巴基斯坦觀察家報》、印度《NDTV》報導，當地時間周一下午 5 時許，巴基斯坦軍事行動總指揮 Kashif Abdullah 跟印度軍事行動總指揮 Rajiv Ghai 通話時長近 45 分鐘。

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報導稱，雙方重點討論了恢復和平、恢復正常邊境局勢等問題，一致同意不向對方開火或採取任何侵略性、敵對性行動。同時，雙方將考慮立即採取措施，減少邊境和前沿地區的駐軍數量。另外，雙方同意今後在其他國家舉行談判。

印度駐新加坡高級專員 Shilpak Ambule 向《CNBC》表示，儘管與巴基斯坦的緊張關係加劇，但印度仍繼續致力於經濟成長。「每個人都處於高度戒備狀態，但這並不意味著我們的印度成長故事和對經濟的關注會受到影響。」

Ambule 並表示，印度機場已經恢復運營，在印度旅行是安全的。

隨著喀什米爾地區印巴實際控制線恢復平靜，印度機場管理局周一宣佈重新開放印度北部的 32 座機場。

Ambule 還說，印度剛跟英國達成貿易協議，與美國和歐盟的貿易協議談判也進入後期階段，但很難為印美貿易談判設定時間表，雙方官員一直在定期會面。「職權範圍內已經達成意見一致並簽署，雙方談判正在積極繼續進行。」

印度跟中國上周三 (14 日) 簽署自由貿易協議(FTA)，未來 10 年高達 85% 種類的英國對印度出口商品將可享免關稅優惠。

投資人一直看好印度，對該國成長前景的樂觀情緒超過了地緣政治的擔憂。SGMC Capital 股票基金經理 Mohit Mirpuri 上周向《CNBC》表示：「結構性改革、強勁的國內需求和強勁的宏觀基本面繼續提供令人信服的理由。」

當被問到停火是否會維持時，Ambule 告訴 CNBC 說：「球在巴基斯坦手裡。」

印巴衝突爆發後，印度總理莫迪周一發表雙方停火以來的首次全國電視講話。 他表示，上周六是巴基斯坦先與印度國防部接觸討論停火，也是巴基斯坦呼籲國際社會提供援助斡旋。莫迪還強調他打擊恐怖主義的決心不會受到其他任何因素影響，包括貿易。

莫迪還提到印度的報復性打擊細節。他表示，該國軍隊上周二 (6 日) 瞄準了巴基斯坦境內的「恐怖基礎設施」，並稱「印度的行動讓巴基斯坦震驚不已」。