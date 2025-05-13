厚度僅5.8mm！三星超輕薄手機S25 Edge上市 提前叫陣iPhone 17

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-13 11:20

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三星電子公司週一推出了一款超薄型 Galaxy S25 Edge 智慧型手機，掀起了今年預計推出的超薄手機浪潮。

該手機將於 5 月 30 日在美國開賣，售價為 1,099 美元，厚度僅為 5.8 毫米，重量為 163 克，比三星最高階手機 S25 Ultra 薄約 30%、輕約 25%。

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這款新手機的重量與標準版 S25 相近，但配備了更多高階功能，例如鈦金屬機身、2 億像素後置相機以及高階人工智慧功能。

三星發表這款新手機的時間，比蘋果預料將推出機身變薄的 iPhone 17 更早。iPhone 17 預料厚度將與 Galaxy S25 Edge 相當，但只配備單顆後鏡頭，而 Galaxy S25 Edge 配備兩顆。

三星美洲區智慧型手機產品管理主管 Blake Gaiser 表示：「我們讓這款裝置減輕的重量，並且使其變得非常纖薄，這真的是很驚人。」

Blake Gaiser 接受採訪時透露，過去幾年三星一直聽到顧客反映，重量與手感對他們來說非常重要。隨著手機越來越大越重，消費者真的希望能有一款放在口袋裡就像消失了一樣的手機。

Gaiser 表示，他「非常有信心我們的客戶和其他人」會發現 S25 Edge「非常引人注目」。三星在 1 月份發布了這款新手機的預告，但並未透露其規格、價格或發布日期。

S25 Edge 的成功對三星來說至關重要，因為其關鍵的半導體部門近年來一直步履蹣跚。第一季度，Galaxy S25 系列的強勁銷售幫助抵消了晶片部門的下滑。

在上個月的財報電話會議上，三星高層表示，他們計劃透過旗艦智慧型手機來推動成長，因為該公司正面臨關稅政策變化和經濟不確定性等充滿挑戰的全球環境。