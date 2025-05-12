SU7 Ultra遭車主要求退車！小米汽車陷虛假宣傳風波 今早股價逆市崩近6% 失守50港元大關

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-12 14:45

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小米 (01810-HK)今 (12) 日股價逆市走低，因旗下汽車 SU7 Ultra 碳纖維雙風道前艙蓋功能引發爭議並遭多位車主要求退車，早盤一度跌深近 6%，跌破每股 50 港元大關，午盤過後收斂跌幅至 4% 之內。

這場風波源自於部分車主發現，SU7 Ultra 加購選配的 4.2 萬人民幣的碳纖維雙風道前艙蓋被指僅具裝飾功能，內部結構與普通版無異，無法實現官方宣稱的散熱及空氣動力學提升。事件引發大規模退車訴求，維權人數已突破 300 人。

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事件發酵後，小米汽車上周三 (7 日) 晚間緊急發布聲明致歉，承認資訊表述不清晰，並提出補償方案。未交付訂單可免費改配，已提車及鎖單用戶贈送 2 萬積分，但消費者並不買單，認為企業涉嫌不實宣傳，要求退車或重新選配。

一位維權車主透露，SU7 Ultra 準車主群內已有 300 餘人聚集，多數人堅持「退車或換車」訴求。

SU7 Ultra 這款定位「地表最快四門量產車」的高階車款，發表於今年 2 月 27 日，售價 52.99 萬人民幣，搭載三電機系統、賽道級散熱及紐北調校底盤，官方稱標準版即可滿足賽道駕駛需求

不過，即便陷入輿論危機，小米汽車在市場上的表現卻逆勢強勁。截至上周六 (10 日)，SU7 Ultra 鎖單量突破 1 萬輛，提前完成全年銷售目標。

更令人矚目的是，中國 10 萬人民幣以上價位車市銷售榜中，小米 SU7 以 28585 輛的成績力壓日產軒逸、吉利星越 L 等燃油車型奪冠，成為該價格帶唯一上榜的新能源車。

市場數據揭示了更深層產業動向。在 4 月銷售前十大車款中，新能源車僅佔四席，除 SU7 外，特斯拉 Model Y、理想 L6 和比亞迪秦 L DM-i 分列其中，燃油車仍佔據六席，福斯品牌獨佔四席。

此外，品質爭議亦伴隨銷量成長浮現。中國汽車品質網數據顯示，SU7 在今年第一季新能源中大型車品質排行中墊底，但細究投訴數據，今年 2 至 3 月僅 2 條有效投訴，投訴率僅 0.004%，遠低於業界平均。這一矛盾現象引發產業討論，究竟是產品品質確實過硬，還是投訴統計口徑有偏差？

汽車部落客劉昌睿指出，SU7 作為新晉車型，用戶基數雖龐大但投訴絕對值極低，品質可靠性仍需長期觀察。

但小米雙風道宣傳風波也反映新能源車市場的雙重挑戰，也就是技術創新需與宣傳尺度的平衡，而高端化突圍更需面對品質與信任的雙重考驗。