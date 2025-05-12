幫你看緊荷包！ 臺銀行動+App 推「安全鯨管家」具防護檢測、即時警訊2大亮點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-12 11:54

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臺灣銀行為進一步保護客戶在行動銀行進行轉帳交易之安全性，特於行動銀行「臺銀行動 +」App 新推出「安全鯨管家」防護服務，具備「防護檢測」與「交易即時警訊」兩大特色，透過防護檢測與即時警訊提示，有效提升行動銀行客戶交易安全。此次升級更融入 ESG 永續金融的核心精神，結合品牌吉祥物「鯨魚 BUBI」，為打造安全便捷的數位金融服務注入溫度。

臺銀表示，「安全鯨管家」防護服務之「防護檢測」，由系統自動檢測帳戶安全狀態，若客戶尚未完成快速登入、更新 APP 版本、申請行動 FIDO 安控等相關設定，會貼心提醒客戶進行設定；客戶也能透過「交易即時警訊」自行設定「登入時間」、「單日登入次數」、「單日非約定轉帳次數」、「單日非約定轉帳累積金額」，若有異於設定之登入或交易情形發生時，將立即寄送警訊通知或於登入 APP 時即時提示警訊，為使用行動銀行 APP 進行安全把關。

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臺銀為了守護客戶資產，讓客戶隨時掌握在銀行往來資金的流動，已經提供綁定臺灣銀行 LINE 個人化服務來接受臺外幣活期性存款入帳、信用卡已繳款入帳、信用卡刷卡消費等即時通知及活存帳戶扣帳通知。只要客戶透過該行 LINE 官方帳號訂閱扣帳通知後，帳戶扣帳資訊將即時推播至客戶綁定之個人 LINE 帳號，方便客戶於第一時間輕鬆掌握帳戶資訊，減少帳戶被盜用或是受騙的風險。