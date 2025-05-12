巴西面臨國內外多重壓力 盧拉訪華重點關注哪些事？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-12 07:32

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巴西總統盧拉於 5 月 10 日至 14 日來華訪問，這是盧拉總統第六次訪問中國，也是他 2025 年第二次亞洲之行。盧拉在華期間，中國領導人將同他舉行會晤，雙方就進一步鞏固中巴全面戰略夥伴關係、推動中巴發展戰略對接行動深入交換意見。

此外，盧拉還會出席中國—拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部長級會議，參與系列雙邊經貿活動。

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西南科技大學拉美研究中心副教授李仁方表示，在美國「對等關稅」政策衝擊下，當前巴西承受巨大經濟壓力。巴西需要擴大對華出口，吸引中國投資，以因應美國貿易保護帶來的經濟挑戰，因而這次盧拉訪華具有濃厚商業使命色彩。

除了擴大出口和吸引投資，巴西還希望在技術和能源領域實現自主，避免受制於西方國家。所以，這次訪問會重點聚焦於基礎設施、生產轉型和科技創新等三個領域。

李仁方說，巴西對吸引中國企業投資基礎設施和能源相關產業充滿期待，尤其是保障巴西「新工業計畫」實施的供電網絡設施建設，加快巴西綠色能源轉型。目前中巴兩國政府部門及相關企業都圍繞鐵路、公路、能源、電網等合作領域展開前期溝通。

在生產轉型與技術創新方面，中巴雙方將致力於推動兩國產業鏈的深度整合，促進技術轉讓、產業鏈完善和投資引入。

過去一年時間裡，巴西已根據「新工業計畫」內容，在太陽能光電、半導體、能源、汽車等戰略性領域遴選出眾多合作選項，中巴兩國企業有望在這些領域展開深入合作。