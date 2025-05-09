營收速報 - 長園科(8038)4月營收5,285萬元年增率高達1198.43％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:30
長園科(8038-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣5,285萬元，年增率1198.43%，月增率416.43%。
今年1-4月累計營收為9,106萬元，累計年增率241.82%。
最新價為21.4元，近5日股價上漲1.96%，相關電子零組件類指數上漲2.87%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|5,285萬
|1198%
|416%
|25/3
|1,023萬
|29%
|-54%
|25/2
|2,209萬
|946%
|275%
|25/1
|590萬
|-53%
|-83%
|24/12
|3,402萬
|1512%
|18%
|24/11
|2,885萬
|-21%
|7%
長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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