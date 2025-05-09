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營收速報 - 長園科(8038)4月營收5,285萬元年增率高達1198.43％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:30


長園科(8038-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣5,285萬元，年增率1198.43%，月增率416.43%。

今年1-4月累計營收為9,106萬元，累計年增率241.82%。

最新價為21.4元，近5日股價上漲1.96%，相關電子零組件類指數上漲2.87%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 5,285萬 1198% 416%
25/3 1,023萬 29% -54%
25/2 2,209萬 946% 275%
25/1 590萬 -53% -83%
24/12 3,402萬 1512% 18%
24/11 2,885萬 -21% 7%

長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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