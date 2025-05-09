營收速報 - 皇家美食(4419)4月營收2.35億元年增率高達866.27％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 16:15
今年1-4月累計營收為9.00億元，累計年增率453.35%。
最新價為47元，近5日股價下跌0%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7 張
- 外資買賣超：+7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2.35億
|866%
|9%
|25/3
|2.16億
|474%
|13%
|25/2
|1.91億
|334%
|-26%
|25/1
|2.57億
|355%
|14%
|24/12
|2.26億
|404%
|7%
|24/11
|2.12億
|484%
|13%
皇家美食(4419-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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