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鉅亨速報

營收速報 - 皇家美食(4419)4月營收2.35億元年增率高達866.27％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 16:15


皇家美食(4419-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2.35億元，年增率866.27%，月增率8.73%。

今年1-4月累計營收為9.00億元，累計年增率453.35%。

最新價為47元，近5日股價下跌0%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲4.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7 張
  • 外資買賣超：+7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2.35億 866% 9%
25/3 2.16億 474% 13%
25/2 1.91億 334% -26%
25/1 2.57億 355% 14%
24/12 2.26億 404% 7%
24/11 2.12億 484% 13%

皇家美食(4419-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收皇家美食

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