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股災和匯兌衝擊 第一金4月獲利月減1成 前4月賺92.45億元 EPS 0.66元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-09 11:56

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股災和匯兌衝擊 第一金4月獲利減1成 前4月賺92.45億元 EPS 0.66元 。（圖: 一銀提供）

第一金（2892-TW）昨（8 ）日公布自結盈餘，4 月份盈餘降至 20. 39 億元，月減 9.6%。旗艦子公司第一銀行動能仍維持，惟主要非銀子公司獲利則受全球金融市場動盪之影響表現不振，尤其證券經紀及自營業務獲利下滑，月減高達 7 成。累計前四月稅後淨利達 92.45 億元，年增 1.3%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 0.66 元。  

觀察第一金集團子公司獲利表現，銀行營收表現雖有支撐，但證券因核心收益下滑，且人壽也由正轉負。


獲利引擎子公司第一銀行淨利收及金融交易利得增加，支撐單月損益維持在新臺幣 22.02 億元，月減 2.8%。提存降低促使覆蓋率上升至 817.61%，逾放比則維持在 0.17%。累計稅後淨利達 89.80 億元，年增 5.3%。  

受股災衝擊，第一金證券經紀及自營業務獲利下滑，致單月盈餘降至 460 萬元，月減 70.7%。累計稅後淨利為 1.25 億元，年減 67.5%。

第一金人壽受到匯兌損失影響，單月盈餘由正轉負，虧損新臺幣 89.26 百萬元。累計稅後淨利降至幣 2.56 億，年增 342.5%。   

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EPS第一金一銀盈餘第一金證券第一金人壽

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