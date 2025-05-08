維田專案訂單回溫 今年營運估逐季增、優於去年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-08 20:53

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工業電腦大廠維田 (6570-TW) 今 (8) 日召開法說，公司表示，除關稅影響造成營收波動外，觀察到專案訂單已有回溫趨勢，在客戶端送樣與洽談新專案導入的部分，能見度已有回升，今年逐季升溫、全年成長之設定目標不變。

維田第一季營收 2.06 億元、毛利率 35.4%、營益率 5.0% 與淨利率 4.0%、稅後淨利 829 萬元、每股純益 0.22 元；維田也公告 4 月營收 8320 萬元，月增 7.2%、年增 3.3%；累計前 4 月營收 2.89 億元，年減 5.7%。

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維田表示，4 月客戶拉貨動能轉強，加上美國關稅政策，部分客戶加速出貨排程，並有急單與提前出貨帶動業績推升。

維田表示，目前專案來看，智慧製造的 AI IPC 產品及工業用 EDGE AI 解決方案，已持續有專案進展中，並將進入送樣測試；在智慧交通的部分，亦有充電樁專案新單湧入，新專案訂單將持續貢獻今明兩年營運成長。

針對川普關稅政策，維田表示，關稅緩衝期間可望有急單效應或提前出貨帶動近月營收，亦使今年單月營收波動可能較為明顯，內部已全面盤點生產狀態，調整備料策略，並與美國客戶密切聯繫，保持溝通順暢。