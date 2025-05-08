〈電信三雄財報〉中華電信Q1獲利亮眼 宣布設立美國德州新據點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-08 17:43
中華電信 (2412-TW) 今 (8) 日公告第一季財報，稅後純益 98 億元，季對季、年對年皆成長，每股純益 1.26 元。另外，中華電信同步宣布，美國子公司在德州達拉斯設立新據點，以因應海外市場客戶需求升溫。
中華電信第一季營收 558.1 億元，季減 14.6%，年增 1.58%；EBITDA 225.3 億元，季增 4.35%，年增 3.21%；稅後純益 98 億元，季增 8.89%，年增 4.37%，每股純益 1.26 元。中華電信指出，稅後純益及每股純益皆超越財測目標。
總經理林榮賜表示，第一季行動服務營收市占率提升至 40.5%，行動用戶市佔率達 39.1%，受此帶動下，個人與家庭事業群稅前淨利年增 4.9%；企業客戶事業群方面，ICT 業務收入表現亮眼，年增 11.6%，反映資通安全、IDC 與雲端解決方案的需求強勁，不過固網語音衰退，導致企業客戶事業群整體稅前淨利年減 3.8%。
國際子公司方面，林榮賜說明，新加坡、越南與泰國市場的營收均呈現雙位數成長，為整體海外收入增添動能。
董事長簡志誠指出，儘管全球關稅問題未解，使得總經環境快速變動，但對中華電信影響有限，反而為國際業務帶來潛在的成長契機。
簡志誠表示，為因應海外市場客戶需求升溫，美國子公司在第一季擴編亞利桑那州辦公室。另外，中華電信看準美國德州龐大的產業發展潛力，在德州達拉斯新設辦公據點，以強化在地服務能量，更貼近當地市場，提供即時、高效的資通訊整合服務，助力企業客戶在建廠、擴廠及系統升級等多面向的支援，成為台商拓展海外業務的後盾。
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