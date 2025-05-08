「機器人」理財達131億創新高！一銀e-First定期定額「ETF投組」3000元就能買

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-08 10:38

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金管會統計截至 2025 年 3 月底止，全臺機器人理財資產規模達 131.1 億元，第一銀行以 19 億元名列前茅，廣受投資人青睞。第一銀行自 2020 年 10 月推出 e-First 智能理財「基金投組」，累計投資人數達 6.8 萬人、申購金額約 46 億元，截至今年 3 月底資產規模較去年同期成長逾 4 成；為提供投資人多元選擇，即日起再推出「ETF 投組」定期定額投資，最低投資金額新臺幣 3000 元或 100 美元起，即可參與全球市場，平台使用費年費率 1％。

第一銀行指出，投資規劃上要做好資產配置和風險控管，對於新手或沒有時間研究市場的民眾，建議可選擇全智慧機器人理財服務，e-First 智能理財提供全國首家搭載國際知名投研機構「晨星」資產配置演算法，以及 300 多位基金領域的權威專家團隊，以晨星智慧模組挑選數檔投資標的，為客戶規劃適合的投資組合建議，並每季檢視市場狀況調整，提供再平衡建議，以動態平衡方式輕鬆理財，幫助投資人提早實現財富自由。

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