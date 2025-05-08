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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 08:45


1. 投信累計買超 5 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、廣達 (2382-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
長榮航 (2618-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台灣虎航 (6757-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
長榮航 (2618-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台灣虎航 (6757-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
長榮航 (2618-TW)、群益證 (6005-TW)、彰銀 (2801-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、瑞智 (4532-TW)


5. 投信當日 (07) 買超的股票
長榮航 (2618-TW)、彰銀 (2801-TW)、兆豐金 (2886-TW)、群益證 (6005-TW)、國產 (2504-TW)
 

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長榮航43.15+0.82%
鴻海146+0.69%
廣達254+0.00%
群益證26.65-1.11%
彰銀18.5+1.09%
瑞智30.85-0.32%
兆豐金38.65-0.39%
國產42.8+0.12%
群益優選非投等債9.24+0.22%
元大台灣50172.55+1.29%
元大台灣高息低波51.15+0.49%

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