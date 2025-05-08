盤中速報 - 柚子幣大漲20.13%，報0.829美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 08:05
柚子幣(EOS)在過去 24 小時內漲幅超過20.13%，最新價格0.829美元，總成交量達0.60億美元，總市值12.99億美元，目前市值排名第 36 名。
近 1 日最高價：0.841美元，近 1 日最低價：0.689美元，流通供給量：1,562,611,837。
EOS.IO平臺的目標是提供分散式應用程式託管﹑智慧合約功能與分散式儲存的企業方案，解決比特幣和乙太坊等區塊鏈的可擴展性問題，並消除用戶的交易費用。EOS.IO通過多線程及使用代理持有量証明作為共識演算法以達成以上目標。基於EOS.IO軟體上發行的主要代幣EOS提供了區塊鏈上的頻寬和內存，用戶將按其抵押的EOS代幣數量獲資源分發（持有並抵押1%的EOS將獲分發總頻寬1%的使用權）。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.68%
- 近 1 月：-10.20%
- 近 3 月：+18.24%
- 近 6 月：+48.03%
- 今年以來：-15.01%
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