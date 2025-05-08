鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.93億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格98,058.78美元，24小時漲跌幅+1.13%；以太幣(ETH)現報價格1,829.3美元，24小時漲跌幅+0.06%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.93億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.32億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.37億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅22.1%。
24小時跌幅：BounceBit(BB)24小時跌幅16.9%；柚子幣(EOS)24小時跌幅16.8%；STPT(STPT)24小時跌幅15.7%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅50.2%；Flamingo(FLM)近一週漲幅36%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅32%。
近一週跌幅：STPT(STPT)近一週跌幅38.3%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅20.6%；柚子幣(EOS)近一週跌幅18.5%。
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