鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.93億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 10:15

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24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅22.1%。

24小時跌幅：BounceBit(BB)24小時跌幅16.9%；柚子幣(EOS)24小時跌幅16.8%；STPT(STPT)24小時跌幅15.7%。

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近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅50.2%；Flamingo(FLM)近一週漲幅36%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅32%。