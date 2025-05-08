港股IPO回春確認！滬上阿姨今掛牌 仍有逾130企排隊 專家：三大利多政策掀上市潮

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-08 09:20

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港股即將迎來新茶飲產業又一重量級成員。滬上阿姨今 (8) 日正式在港交所掛牌交易，成為繼奈雪的茶、茶百道等品牌之後第 6 家登陸資本市場的茶飲企業。該新股在暗盤交易首日漲幅即突破 60%，超額認購倍數更達到驚人的 3400 倍，申購金額突破 940 億元，反映出市場對茶飲賽道的持續看好。

根據招股文件，滬上阿姨擬以每股 95.57 至 113.12 港元的價格發行 241.134 萬股 H 股，預計募資 2.3 億至 2.73 億港元，發行後市值約 100 至 118 億港元。這一數字將使滬上阿姨超越茶百道、古茗等前輩，在港股茶飲板塊中佔據重要地位。

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值得注意的是，今年已上市的蜜雪集團、霸王茶姬等品牌都表現亮眼，其中蜜雪集團更以 5258 倍的網上認購倍數創下紀錄，顯示資本市場對消費領域的高度關注。

中國消費企業正掀起赴港上市熱潮。數據顯示，2025 年已有超過 10 家消費性企業向港交所遞交申請，涵蓋食品飲料、潮玩零售等多個領域。

根據港交所數據，截至 4 月底，排隊上市企業超過 130 家，其中中國企業佔逾七成。

這一趨勢源自多重因素，如港交所針對 A 股公司推出的快速審批流程、港股流動性改善帶來的估值提升及 A 股市場 IPO 門檻相對提高的現實考量。

東吳證券指出，像東鵬飲料這類企業選擇港股上市，旨在建立國際品牌認知度，為拓展東南亞市場鋪路。

政策層面的持續優化為這波上市潮提供制度保障。自 2023 年 3 月境外上市新規實施以來，港交所接連下調專科公司上市門檻，證監會與聯交所也多次優化審核流程。這些措施有效縮短上市週期，特別是對市值超百億的 A 股公司開放快速通道，顯著提升企業赴港上市的積極性。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興分析，當前港股市場估值回升與流動性改善形成良性循環，即使面對大型企業配股集資，市場仍保持逾 2000 億港元的日成交額，反映長期資金持續流入。

龍頭企業的示範效應正在顯現。寧德時代身為全球動力電池巨頭，已透過香港交所聆訊，打算募集 50 億美元創港股近四年最大 IPO 紀錄。藍思科技、賽力斯等 A 股明星企業也陸續啟動赴港上市計畫。這種「A+H」模式不僅為企業提供國際融資平台，更協助其全球化策略佈局。

摩根大通中國投資銀行聯席主管劉伯偉指出，當前投資人更關注企業基本面，獲利能力的權重已超過成長潛力，也促使更多成熟企業選擇港股市場。

市場回溫跡象在數據中已印證。去年港股 IPO 集資額重回全球前四，共有 71 宗上市交易。

香港證監會主席透露，正透過招商引資優化市場結構，目前約 100 家企業處於上市申請通道。隨著 AI 等新興產業估值重構，以及腦動極光、布魯可等硬科技企業的加入，港股正形成傳統消費與新興科技雙輪驅動的格局。

光大證券策略師伍禮賢觀察到，新經濟企業憑藉良好績效獲得較高估值，這種良性互動將進一步增強市場活力。