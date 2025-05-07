search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大跌5.04%，報156.87美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 23:22


Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間07日23:07股價下跌8.33美元，報156.87美元，跌幅5.04%，成交量11,509,958（股），盤中最高價166.98美元、最低價156.76美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.94%
  • 近 1 月：+11.82%
  • 近 3 月：-14.54%
  • 近 6 月：-7.36%
  • 今年以來：-13.25%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005615.290.15%
道瓊指數41105.820.68%
NASDAQ17629.10-0.34%
費城半導體4320.250.21%
Alphabet公司(C)151.66-8.20%

延伸閱讀



    Empty