盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大跌5.04%，報156.87美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 23:22
Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間07日23:07股價下跌8.33美元，報156.87美元，跌幅5.04%，成交量11,509,958（股），盤中最高價166.98美元、最低價156.76美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.94%
- 近 1 月：+11.82%
- 近 3 月：-14.54%
- 近 6 月：-7.36%
- 今年以來：-13.25%
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