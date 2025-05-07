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鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大跌5.01%，報155.06美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 23:19


Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間07日23:04股價下跌8.17美元，報155.06美元，跌幅5.01%，成交量19,462,954（股），盤中最高價165.00美元、最低價155.04美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.92%
  • 近 1 月：+12.11%
  • 近 3 月：-14.81%
  • 近 6 月：-7.52%
  • 今年以來：-13.77%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(A)

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