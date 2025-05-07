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鉅亨速報

盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5%，報180.6美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 23:12


DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間07日22:56股價下跌9.51美元，報180.60美元，跌幅5%，成交量2,509,391（股），盤中最高價190.09美元、最低價180.60美元。

美股指數盤中表現

DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.59%
  • 近 1 月：+16.52%
  • 近 3 月：-3.23%
  • 近 6 月：+12.07%
  • 今年以來：+13.33%

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美股美股盤中盤中速報DoorDash公司

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