盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5%，報180.6美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 23:12
DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間07日22:56股價下跌9.51美元，報180.60美元，跌幅5%，成交量2,509,391（股），盤中最高價190.09美元、最低價180.60美元。
美股指數盤中表現
DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.59%
- 近 1 月：+16.52%
- 近 3 月：-3.23%
- 近 6 月：+12.07%
- 今年以來：+13.33%
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