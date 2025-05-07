習近平訪俄前發表署名文章 稱霸權霸道霸凌行徑危害深重

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-07 17:25

‌



中國外交部發言人周日（4 日）宣布，應俄羅斯聯邦總統普丁邀請，國家主席習近平將於 5 月 7 日至 10 日對俄羅斯進行國是訪問，出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利 80 周年慶典。

據《央視》報導，中國外交部發言人周日表示，習近平將同普丁就新形勢下中俄關係發展以及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通，相信兩國元首達成的共識，必進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域務實合作。

‌



習近平周三在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑 共創未來》的署名文章，他在文章中提到，單邊主義、霸權霸道霸凌行徑危害深重，人類又一次站在團結還是分裂、對話還是對抗、共贏還是零和的十字路口。

習近平說，國際形勢越是變亂交織，人們越要堅持和維護聯合國權威，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，持續推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平表示，中國和俄羅斯都是具有重要影響力的大國，是維護全球戰略穩定、完善全球治理的建設性力量。中俄關係具有清晰歷史邏輯、強大內生動力、深厚文明底蘊，不針對第三方，也不受制於任何第三方。