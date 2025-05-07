騰輝航天散熱材訂單續增 4月營收3.72億元創11個月來新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-07 17:43

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銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，騰輝 - KY 2025 年 4 月 3.72 營收，月增 2.85%，年增 3.21%。騰輝 - KY 連續 3 個月銷售額月增，主要營收動能來自航天航空及散熱材料接單數量依然保持增進，加上新特殊材料如各種薄膜材料應用拓展深受客戶認可，逐步為業績帶來新貢獻。

騰輝 - KY2025 年 1-4 月營收 13.91 億元，年減 3.07%。

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騰輝 - KY 指出，騰輝 - KY 不斷優化產品組合以提升高毛利產品，並鞏固散熱金屬基板市場外，國防、航天及超高頻等特殊應用高毛利材料，長期持續取得終端認證及積極佈局，加上新開發特殊材料如熱塑性樹脂與各種特殊薄膜材料應用上，持續逐步突破，也可望在今年貢獻具體營收，將為業績帶來新貢獻。

展望未來，多角化產品發展逐漸奏效，不斷有新的認證與應用成功成為營收。新的產品如低損耗的不流膠黏合片在核磁共振儀、運動相機及新的超低損耗薄膜產品在 AI 芯片測試取得認可與訂單。