ATFX 2025年第一季度交易量達7,765億美元，表現亮眼

鉅亨研報 2025-05-07 09:25

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ATFX 作為一家全球領先的在線差價合約經紀商，在 2025 年第一季度交易量取得了顯著成長。根據 Finance Magnates 發布的 2025 年第一季度行業報告（Intelligence Report）顯示，ATFX 在 MT4/MT5 的交易總量達 7,765 億美元，位居全球第七。

這一卓越表現彰顯了 ATFX 致力於提供創新交易解決方案的承諾，同時也反映了其在增強客戶關係方面所取得的顯著成效。強大的平台功能與多樣化的產品服務，助力 ATFX 在多個資產類別中持續取得成功。

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產品趨勢亮點如下：

貴金屬：相比 2024 年第一季度增長 34.86%，較 2024 年第四季度增長 25.98%。金銀市場的波動性和避險需求推動更多交易者進入該領域。

貨幣對：較 2024 年第四季度增長 20.43%。在全球匯率變化日趨頻繁的背景下，金融交易持續吸引交易者關注。

股指：相比 2024 年第一季度大幅增長 106.43%。這一顯著增幅表明交易者積極把握全球股市指數的波動性與機會。

股票：與 2024 年第一季度相比增長高達 645.60%，較上一季度增長 97.59%。股票交易的爆發式增長反映出投資者對股票市場的濃厚興趣以及全球股權交易市場的快速擴張。

持續增長與創新承諾

上述數據清楚展現了 ATFX 穩健的增長軌跡，也驗證了其致力於為全球客戶打造高質量、具創新性的交易體驗的戰略方向。各類資產的交易量穩定成長，不僅反映出投資者情緒的變化，也印證了 ATFX 跟上市場需求、優化服務的能力。