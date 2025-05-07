ATFX 2025年第一季度交易量達7,765億美元，表現亮眼
鉅亨研報 2025-05-07 09:25
ATFX 作為一家全球領先的在線差價合約經紀商，在 2025 年第一季度交易量取得了顯著成長。根據 Finance Magnates 發布的 2025 年第一季度行業報告（Intelligence Report）顯示，ATFX 在 MT4/MT5 的交易總量達 7,765 億美元，位居全球第七。
這一卓越表現彰顯了 ATFX 致力於提供創新交易解決方案的承諾，同時也反映了其在增強客戶關係方面所取得的顯著成效。強大的平台功能與多樣化的產品服務，助力 ATFX 在多個資產類別中持續取得成功。
產品趨勢亮點如下：
持續增長與創新承諾
上述數據清楚展現了 ATFX 穩健的增長軌跡，也驗證了其致力於為全球客戶打造高質量、具創新性的交易體驗的戰略方向。各類資產的交易量穩定成長，不僅反映出投資者情緒的變化，也印證了 ATFX 跟上市場需求、優化服務的能力。
隨著全球業務的持續拓展和產品體系的不斷升級，ATFX 將繼續專注於提供先進的交易工具、卓越的客戶服務以及無縫的交易體驗，持續為全球交易者創造更多的機遇和價值。
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