〈陸股盤後〉中國央行放穩經濟大招 降準降息齊發 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-07 16:30

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中國股市三大指數周三（7 日）收盤同步走高，中國人民銀行（央行）總裁潘功勝表示，降低存款準備金率 0.5 個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣 1 兆。

滬指周三收盤漲 0.8% 報 3,342.67 點，深證成指漲 0.22% 報 10,104.13 點，創業板指漲 0.51% 報 1,996.51 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.5053 兆元。

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軍工、農業、房地產、保險、銀行、食品飲料、零售類股走高。

潘功勝當天在參加國新辦記者會時表示，降低存款準備金率 0.5 個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣 1 兆，並下調政策利率 0.1 個百分點，將公開市場 7 天期逆回購利率調降至 1.4%。

潘功勝並宣布，降低個人住宅公積金貸款利率 0.25 個百分點，5 年期以上首套房利率由 2.85% 降至 2.6%，其他期限的利率同步調整。

如以公積金貸款額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次公積金首套房貸利率降低，每月月供減少約 132 元，累積 30 年月供減少 4.76 萬元。

潘功勝說，為貫徹中共中央政治局會議精神，加大宏觀調控力度，通過降準等措施，提供市場流動性，降低結構性貨幣政策，調降公積金貸款利率。

潘功勝提到，今年 4 月以來，儘管中國面臨較大外部衝擊，國內金融體系仍保持穩健，金融市場展現出較強韌性。央行將認真貫徹落實中央決策部署，推動經濟高品質發展，堅定不移推進高水準對外開放。

潘功勝表示，適度寬鬆的貨幣政策主要有幾點內涵：

一是流動性充裕，社會融資條件比較寬鬆，包括社會融資規模、廣義貨幣供應量（M2）等宏觀金融總量合理增長，社會綜合融資成本比較低。

二是政策實施需要相機抉擇，綜合評估國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，運用多種貨幣政策工具動態調整。

三是貨幣政策的取向，是一種對狀態的描述，最近幾年央行連續多次降準降息，貨幣政策的狀態是支持性，總量也比較寬鬆。

《彭博》經濟學家舒暢、曲天石和朱懌說，中國央行率先透過降息等貨幣支持措施，保護經濟免受貿易戰衝擊。此舉與去年 9 月採取的策略相似，當時央行率先推出刺激措施，隨後政府推出財政支持方案。這是一種明智的做法——貨幣寬鬆政策可以迅速滲透到經濟，增加流動性，降低融資成本。

華僑銀行董事總經理 Frances Cheung 認為，今天的聲明可以看出中國政府官員花了不少心血，這不僅是為了支持流動性，也是為了提振市場和經濟，中國擁有更具韌性的經濟，也是因應美國關稅的一張牌。

此外，中國政府周三宣布，在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方同意與美方接觸，國務院副總理何立峰將於 5 月 9 日至 12 日訪問瑞士，與美國財長貝森特舉行會談。