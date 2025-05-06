Q Burger阿瘦皮鞋也來學AI！商業服務業AI人才班正式上路 首年培養8000人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-06 20:44

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為因應服務業對 AI 人才的迫切需求，經濟部預計用四年來推動 AI 應用，商業發展署今（６）日宣布，今年首度推動「商業服務業 AI 人才培育」，錨定服務業，協助企業培育 AI 應用所需人才，預計今年先撥 4000 萬元預算，目標培育 8000 位 AI 人才。

根據人力銀行資料顯示，近年來服務業 AI 人才需求大幅成長，平均每季招募人數逾 9,600 人。另商業發展署 3 至 4 月於北中南東各地辦理說明會，業者普遍反映對營運決策、客戶服務、行銷及產品企劃等 AI 導入應用人才需求殷切，亦盼各類型培訓課程可協助企業培育相關人才。

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「商業服務業 AI 人才培育」採取分級、分類設計，針對不同職務層級與產業需求提供多元學習管道，更能符合業者及服務業從業人員需求，內容包含：

CEO 班：針對企業中高階主管，培育 AI 營運決策與數位轉型領導力，強化企業掌舵能力。

企業專班：依據企業需求量身打造專屬課程，協助組織內部培育 AI 應用人才，提升整體營運效能。

基礎實務班：針對基層員工，教授 AI 基礎知識及通用工具應用，快速強化工作效能。

實作應用班：依「客戶服務」、「行銷業務」、「產品企劃」等不同職類設計課程，透過案例操作強化實務應用力。

AI 導入工作坊：聚焦資訊管理人員，協助企業推動 AI 部署與系統導入，強化技術支援能量。



商業發展署署長蘇文玲表示本次培育結合線上同步直播、數位學習、實作練習等多元方式，搭配前後測評量，確保學員學習成效，並可立即應用於職場工作情境中；另外亦針對企業 AI 培育需求，規劃客製化之企業專班，強化企業員工 AI 科技應用技能。