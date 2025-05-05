晶技首季每股純益1.38元 第二季營運動能仍強

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-05 18:16

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頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (5) 日公布最新營收及獲利資訊， 2025 年 1- 3 月毛利率 35.39%，爲 3 季來新高，稅後純益爲 4.72 億元，季減 17.09%，年減 12.29%，每股純益爲 1.38 元。

同時，晶技今天也公布 2025 年 4 月營收 12.7 億元，爲 43 個月來單月營收新高，月增 17.7%，年增 27.75%，1-4 月營收 44.37 億元，年增 13.38%，4 月營收的急增主要是除汽車應用之外的產品線，客戶因應美國的對等關稅 90 天緩衝期而大力拉貨，預計 5 月的拉貨仍有強力的拉貨動能。

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晶技 2025 年首季營收 31.66 億元，毛利率 35.39%，爲 3 季來新高，季潧 1.39 個百分點，年減 0.91 個百分點，稅後純益爲 4.72 億元，季減 17.09%，年減 12.29%，每股純益爲 1.38 元。

晶技預估 2025 年第二季營運，依現階段手中掌握的訂單來看，2025 年第二季的營運動能將優於首季表現。

晶技表示，公司營運方向以 AI、車用領域為主軸，主要是 AI 將受惠伺服器，高速傳輸相關設備需求強勁，車用則在汽車電子化程度日益提升的同時，帶動使用量放大。

晶技在海外的新增生產基地已於去年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼的新設置生產基地，並已經投產。 晶技 2024 年全年營收達雙位數成長目標，2025 年營收將持續成長 5-10%，同時，對於晶技對車用電子應用也站上 20% 以上的營收比重；晶技並以車用頻率元件占營收 35% 爲中長期目標。