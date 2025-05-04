盤中速報 - HIVE大跌11.24%，報0.2566美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-04 08:05
HIVE(HIVE)在過去 24 小時內跌幅超過11.24%，最新價格0.2566美元，總成交量達0.14億美元，總市值1.29億美元，目前市值排名第 117 名。
近 1 日最高價：0.3006美元，近 1 日最低價：0.2556美元，流通供給量：500,749,243。
Hive於2020年3月20日啟動，是一個去中心化的資訊共用網絡，具有基於委託權益證明（DPoS）協議的隨附的基於區塊鏈的金融分類賬。 Hive支援許多不同類型的資訊共用應用程式。 無數的dapp，API和前端有助於普遍，直接地訪問數據，交易和記錄，因此這種現有的多樣性和實用性可確保生態系統歡迎內容創建者，消費者，投資者和構建者。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.42%
- 近 1 月：+32.24%
- 近 3 月：-17.04%
- 近 6 月：+70.45%
- 今年以來：-19.51%
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