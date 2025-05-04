鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.34億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%

鉅亨網新聞中心 2025-05-04 10:15

‌



24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅12.3%。

24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅14.1%；STPT(STPT)24小時跌幅6.36%；DEXE(DEXE)24小時跌幅8%。

‌



近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅87.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅68.5%；MANTRA(OM)近一週漲幅22.7%。