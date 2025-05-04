鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.34億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%
鉅亨網新聞中心 2025-05-04 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,237.42美元，24小時漲跌幅-0.40%；以太幣(ETH)現報價格1,845.11美元，24小時漲跌幅+0.67%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.05億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.8億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；Bella Protocol(BEL)24小時漲幅12.3%。
24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅14.1%；STPT(STPT)24小時跌幅6.36%；DEXE(DEXE)24小時跌幅8%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅87.1%；Wing Token(WING)近一週漲幅68.5%；MANTRA(OM)近一週漲幅22.7%。
近一週跌幅：VOXEL(VOXEL)近一週跌幅43.2%；球迷幣(PSG)近一週跌幅25.2%；Biswap(BSW)近一週跌幅23.7%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇