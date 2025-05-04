和「限空令」硬摃！台股這波強彈3481點 融券一路追空被軋風險加大

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-04 11:12

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自美國川普頒布對等關稅以來，市場波動加劇，台股歷經 4 月初的暴跌重擊後，融資浮額被大幅清洗，融券餘額則在 4 月增近 3 成，隨著台股急速反彈，形成軋空態勢。分析師提醒，在量縮、現空令的情況下，融券追空風險較大，也需留意股東會 5、6 月股東旺季後，緊接而來的密集除權息前的融券強制回補日。

台股 3 月底、4 月初經歷幾次暴跌後，從 17306 點急速反彈至上周五 (2 日) 的 20787 點作收，反彈 3481 點，漲幅約 20%；但同一期間，融券餘額卻從 16.8 萬張，來到 22.98 萬張，增幅約 36%，顯示台股在一路快速反彈中，融券慘遭軋空。

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豐銀投顧分析師龔鴻彬表示，觀察台股除了仍有國安基金、股市限空令延長，加上緊接著台股即將迎接 5、6 月的股東會，從技術面、關稅鈍化消息面觀察，目前追空風險大，使用融券的投資人，也要留意後續除權息日前的強制回補時間點，若仍要融券操作，需要維持短線紀律嚴格停損，避免遭軋空。