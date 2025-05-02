盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲5.03%，報158.14美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 23:54
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間02日23:39股價上漲7.58美元，報158.14美元，漲幅5.03%，成交量691,546（股），盤中最高價158.14美元、最低價152.25美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.25%
- 近 1 月：-9.89%
- 近 3 月：-18.88%
- 近 6 月：-25.09%
- 今年以來：-14.65%
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