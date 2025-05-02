訊舟Q1賺4439萬元年季雙增 EPS 0.2元
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-02 17:44
網通廠訊舟今 (2) 日公告第一季財報，稅後純益 4439.2 萬元，季增 370.6%，年增 171.8%，每股純益 0.2 元；訊舟近期因美國轉單效應股價走強，並積極從轉型為物聯網相關智慧解決方案，在日本市場獲得進展。
訊舟第一季營收 12.7 億元，季減 20.2%，年增 32.4%；毛利率 29.1%，季增 4.7 個百分點，年增 14.3 個百分點；營業利益 2512.4 萬元，季減 82.3%，年增 114.9%；營益率 2%，季減 1.5 個百分點，年增 19.5 個百分點；稅後純益 4439.2 萬元，季增 370.6%，年增 171.8%，每股純益 0.2 元。
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