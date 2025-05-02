訊舟Q1賺4439萬元年季雙增 EPS 0.2元

網通廠訊舟今 (2) 日公告第一季財報，稅後純益 4439.2 萬元，季增 370.6%，年增 171.8%，每股純益 0.2 元；訊舟近期因美國轉單效應股價走強，並積極從轉型為物聯網相關智慧解決方案，在日本市場獲得進展。