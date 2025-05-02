美韓完成技術性協商卻逢憲政史上最亂時局 6月大選前達關稅豁免協議恐成泡影

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-02 12:00

‌



南韓和美國周四 (1 日) 在華盛頓結束為期兩天的工作層級的「技術性討論」，為雙方就貿易和經濟合作問題進行的全面會談確定框架，首爾當局正尋求獲得美國新關稅的豁免。

綜合《韓聯社》與《KBS》等韓媒報導，南韓產業通商資源部今 (2) 日說，由該部貿易政策局局長張成吉率領的代表團周四結束與美國貿易代表署官員的會談。

‌



雖然美韓雙方討論的細節還不清楚，但知情人士透露，這次會談的重點是確定未來將認真進行的貿易談判的總體框架。

此前，南韓時任財長的崔相穆和產業通商資源部長安德根上周四 (24 日) 與美國財長貝森特和美國貿易代表 Jamieson Greer 舉行了「二加二」貿易磋商。

在此次高層會談中，雙方同意在美國為期 90 天對等關稅暫停期結束的 7 月 8 日以前，就貿易及其他相關問題達成一攬子協議。他們也決定專注於四類議題，分別是關稅和非關稅措施、經濟安全、投資合作和貨幣政策。

崔相穆周三 (4 月 30 日) 也在國會上公開駁斥貝森特所說首爾希望在大選前敲定雙方貿易磋商基本框架。崔相穆表示，南韓並不急於在即將到來的總統選舉前與美國完成貿易談判。

Greer 周三接受《福斯新聞台》採訪時評論與南韓貿易談判時表示，非常具有前瞻性，正朝著正確的方向前進。

但在美韓「二加二」貿易磋商結束後，南韓產業通商資源部副部長朴成澤周一 (4 月 28 日) 說：「從理論上講，韓美兩國不可能在 5 月底或 6 月初達成全面的貿易協定。在 6 月 3 日總統大選前與美國達成協定近乎不可能，即便將時限放寬至 7 月初也是困難重重。」

朴成澤還說：「在最近的會談中，我們向美方充分說明了我們的政治情況。美國也明白，南韓的特殊政治狀況恐成為談判的限制因素。」

由於代理總統、國務總理韓德洙，經濟副總理崔相穆周四相繼宣布辭職，南韓社會事務副總理兼教育部長李周浩今 (2) 日起代行南韓總統職務。