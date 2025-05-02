中國五一連假首日：文旅市場火熱 演出活動井噴

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-02 11:30

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中國五一假期第一天，文旅消費市場火爆，旅遊度假、探親等需求高度疊加，中國各地鐵路、民航迎來客流高峰。

據《國際金融報》周四（1 日）報導，同程旅行發布的五一假期首日數據顯示，北京、上海、廣州、杭州、南京等重點城市的鐵路和民航場站客流量位居前列。

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雖然很多人提前出發，但 5 月 1 日依舊是自駕遊出發高峰時間。據交通運輸部預測，全國高速公路日均流量約 6,200 萬輛，峰值出現在假期第一天，大約是平日流量的 2.1 倍。

遊客在社交平台上曬出的排隊影片顯示，上海外灘、杭州靈隱寺、成都大熊貓基地、山東泰山等景點格外受歡迎。

今年五一長線遊進一步爆發，假期首日跨市旅遊訂單的比重達到 90%。不僅國內遊市場火爆，入出境旅遊訂單也激增。

「跟著演出去旅行」已經從一個口號變成一種潮流趨勢。演唱會、音樂節等展演活動在拉動文旅消費，大麥網的數據顯示，今年五一假期北上廣深及其他主流二線城市，5 天要辦 63 場演唱會。