【Joe’s華爾街脈動】科技巨頭重燃AI樂觀情緒，股市上漲；就業數據增添複雜性

Joe Lu 2025-05-02 07:47

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科技股領漲，但就業數據引發擔憂；蘋果、亞馬遜財報成焦點

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 1 日 美東時間

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市場概況

由於微軟和 Meta 的強勁財報緩解了對 AI 投資週期的擔憂，美股在五月第一個交易日迎來穩健上漲。微軟公布優於預期的業績，並強調計劃增加資料中心的資本支出後，股價躍升 + 7.63%。Meta 在公布正向的業績成果後上漲 + 4.23%，顯示儘管近期面臨經濟挑戰，科技支出仍具韌性。

然而，今日的樂觀情緒受到經濟數據的些許抑制，數據顯示本週初請失業金人數為 24.1 萬人，高於預期的 22.5 萬人。這是在昨日意外的 GDP 萎縮之後發布的，加劇了對勞動市場的擔憂。同樣值得注意的是，一份 G30 的報告建議美國聯準會應更嚴格地關注通膨而非就業，這可能預示著未來解讀經濟數據的政策方向將發生轉變。

重點摘要

科技股領漲市場反彈： 標普 500 指數 (+0.71%)、道瓊指數 (+0.27%) 和 那斯達克指數 (+1.31%) 今日在強勁的微軟和 Meta 財報帶動下反彈。

科技業財報緩解貿易擔憂： 微軟 (+7.63%) 和 Meta (+4.23%) 的財報顯示，儘管經濟存在不確定性，AI 投資依然強勁。

經濟警訊： 繼昨日負面的 GDP 報告後，本週初請領失業金人數高於預期（24.1 萬 vs 22.5 萬）。

市場轉動： 科技類股 (+1.77%) 表現大幅領先，而醫療保健類股 (-2.73%) 則急劇下跌。

焦點轉移： 目前所有目光都集中在週五的就業報告以及今晚將公布的蘋果和亞馬遜財報。

主要市場指數

小型股也參與了這波正面情緒，羅素 2000 指數 上漲 + 0.62%。費城半導體指數 上漲 + 0.45%，顯示出大型科技股財報帶來了一些外溢效應。

儘管今日價格走勢強勁，潛在的市場狀況仍顯示需保持謹慎。此波反彈似乎集中在特定類股，而非展現廣泛的市場力道，表明這可能更多是受財報驅動的反彈，而非市場方向的根本性轉變。 (全文未完)