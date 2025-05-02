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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航電(GRMN-US)EPS預估下修至7.8元，預估目標價為173.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對國際航電(GRMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由8元下修至7.8元，其中最高估值8.55元，最低估值7.4元，預估目標價為173.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.55(8.55)9.459.5
最低值7.4(7.27)7.928.63
平均值7.89(7.92)8.449.07
中位數7.8(8)8.39.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值70.17億75.82億80.84億
最低值68.44億71.99億78.70億
平均值68.91億73.55億79.77億
中位數68.50億72.76億79.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.175.615.046.717.30
營業收入41.87億49.83億48.60億52.28億62.97億

詳細資訊請看美股內頁：
國際航電(GRMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGRMN

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