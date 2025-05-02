鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航電(GRMN-US)EPS預估下修至7.8元，預估目標價為173.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 00:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對國際航電(GRMN-US)做出2025年EPS預估：中位數由8元下修至7.8元，其中最高估值8.55元，最低估值7.4元，預估目標價為173.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.55(8.55)
|9.45
|9.5
|最低值
|7.4(7.27)
|7.92
|8.63
|平均值
|7.89(7.92)
|8.44
|9.07
|中位數
|7.8(8)
|8.3
|9.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70.17億
|75.82億
|80.84億
|最低值
|68.44億
|71.99億
|78.70億
|平均值
|68.91億
|73.55億
|79.77億
|中位數
|68.50億
|72.76億
|79.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.17
|5.61
|5.04
|6.71
|7.30
|營業收入
|41.87億
|49.83億
|48.60億
|52.28億
|62.97億
詳細資訊請看美股內頁：
國際航電(GRMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉戶外可穿戴設備需求強勁 Garmin預測今年業績高於預期
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航電(GRMN-US)EPS預估上修至7.7元，預估目標價為171.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至5.12元，預估目標價為106.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為58.21元
上一篇
下一篇